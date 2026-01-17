الضريبة على العقارات.. ننشر أجندة مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عصام فريد، حيث تتضمن أجندة الجلسات يومي الأحد والإثنين مناقشة عدد من الملفات المهمة.

يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.

كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه، والصحة العامة والبيئة.

وفي الوقت نفسه، يواصل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، حيث يحسم موقفه النهائي من قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات.

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ في مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات خلال الجلسات الأخيرة، وانتهى إلى موافقته على رفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات، بناءً على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه.

ورفض المجلس مقترح أحمد كجوك، وزير المالية، بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه الواردة في مشروع قانون الحكومة.

