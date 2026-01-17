رئيس أمن الدولة الأسبق: أحداث 25 يناير كانت جزءًا من مؤامرة كبرى

قال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن تصنيف الولايات المتحدة للإخوان كجماعة إرهابية جاء متأخرًا للغاية، مؤكدًا أن الله أنقذ مصر من هذه الشرذمة وحماها من مخططات خطيرة كانت تستهدف النيل من استقرارها وأمنها.

وأضاف "عبدالرحمن"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التقرير الذي أعده الجهاز في 25 يناير لم يأت من فراغ، بل كان نتاج جهود جبارة متواصلة ليل نهار للحفاظ على صالح الوطن وأمنه، مشيدًا بالتعاون الوثيق الذي تم مع القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية.

وتابع رئيس الجهاز الأسبق، أن أحداث 25 يناير كانت جزءًا من مؤامرة كبرى حيكت لاستهداف كيان مصر وعظمتها، موضحًا أنه قد حذر بشكل مبكر من مخططات جماعة الإخوان وتنظيمها، والتي تجلت حقيقتها لاحقًا أمام أعين الشعب والرأي العام.

وأكد اللواء حسن عبدالرحمن، أن التقرير الاستخباري كان يرصد ويحلل كافة التحركات والأنشطة المشبوهة، مسلطًا الضوء على الدور الذي لعبه الجهاز في كشف تلك المخططات التخريبية التي كانت تهدد أمن الدولة الوطني.

وأشار إلى أن الشعب المصري كان غافلًا في تلك الفترة عن حقيقة انخراط الجماعة في العمل السياسي والميداني، مخدوغًا بالصورة الدينية البراقة التي تظهر بها، لافتًا إلى أن الحقائق قد اتضحت اليوم وأصبح الجميع يدرك طبيعتها الحقيقية وأجنداتها.

