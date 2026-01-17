إعلان

بعد غياب 20 عامًا.. "الآثار" تسعى لتسجيل تل العمارنة بقائمة التراث باليونسكو

كتب : مصراوي

12:29 م 17/01/2026

الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى لل

كتب- محمد لطفي:

قال الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر لم تسجل أي موقع أثري جديد على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو منذ أكثر من 20 عامًا، وهو ما تعمل الوزارة حاليًا على تغييره من خلال إعداد ملف متكامل لترشيح موقع تل العمارنة.

وأضاف، خلال المؤتمر العلمي الأول الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار تحت عنوان "الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة"، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أن تل العمارنة يمثل أحد أهم المواقع الأثرية المرتبطة بتاريخ الدولة الحديثة وفترة إخناتون، بما يؤهله للانضمام إلى قائمة التراث العالمي.

وأوضح أن فرق العمل المصرية تعمل حاليًا على إعداد الدراسات العلمية والخرائط والملفات الفنية المطلوبة وفق معايير اليونسكو، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة.

وأكد أن تسجيل مواقع أثرية جديدة على قائمة التراث العالمي يسهم في تعزيز مكانة مصر الدولية، ودعم السياحة الثقافية، والحفاظ على التراث الإنساني للأجيال القادمة.

وقال "إسماعيل"، إن مصر تضم أكثر من 2200 موقع أثري على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن ليس جميع هذه المواقع مفتوحًا للزيارة، في إطار الحفاظ عليها وتنظيم زيارتها وفق خطط مدروسة.

وأضاف أن هناك 16 موقعًا من أبرز المقاصد السياحية الشهيرة، من بينها منطقة أهرامات الجيزة وسقارة، تستقطب ملايين الزوار سنويًا.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عدد المتاحف في مصر يبلغ 42 متحفًا متنوعًا، تمثل مختلف عصور الحضارة المصرية، وتسهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي داخليًا وخارجيًا.

محمد إسماعيل المجلس الأعلى للآثار منظمة اليونسكو وزارة السياحة والآثار

