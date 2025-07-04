كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالمنطقة الجنوبية لنقل الكهرباء التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة جرجا ناتج عن اندلاع حريق بجوار لوحة توزيع تابعة لهندسة كهرباء توزيع جرجا مما استدعي قيام مسئولي الهندسة.

وأوضح المصدر أن فصل الأحمال جاء كإجراء احترازي حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بالمهمات او الأرواح البشرية من العاملين بلوحة التوزيع.

وأضاف المصدر لمصراوي، إن المهندس محمد صفائي العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء يتابع ما يتم من أعمال لإعادة التغذية الكهربائية للمناطق المتأثرة من خلال التنسيق مع رئيس وقيادات مصر العليا لتوزيع الكهرباء ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء علمًا بأنه يتم توفير تغذيات بديلة لبعض المناطق بالتناوب لحين استقرار الأوضاع بعد الانتهاء من عطل طارئ بمحطة محولات جرجا نتيجة انسحاب الجهد.

وأكد المصدر، أنه في عضون ساعة سيتم إعادة التغذية بالكامل للمناطق المتأثرة.