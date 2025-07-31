السكة الحديد: إنهاء خدمة سائق قطار ومساعده في واقعة محطة مصر الأخيرة

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنهاء خدمة السائق تامر أحمد حافظ بدوي، والمساعد سامي بيومي حسن مصطفى.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لنتائج التحقيقات الخاصة بواقعة اصطدام جرار القطار رقم 923 بالتصادم الخرساني أثناء دخوله إلى الرصيف رقم (1) بمحطة القاهرة، وبعد استكمال جميع الإجراءات والتحقيقات الفنية والإدارية.

وقالت الهيئة، إن القرار نتيجة مخالفتهما تعليمات التشغيل المعتمدة، والدخول إلى الرصيف بسرعة غير مطابقة للتعليمات الفنية، مما أدى إلى وقوع التصادم والتسبب في تلفيات بعربة القوى وبالحاجز الخرساني بالمحطة.

وقد أشارت التحقيقات، إلى أن الحادث كاد أن يؤدي إلى اندلاع حريق داخل المحطة، ما كان سيشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المواطنين ومرتادي المحطة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات العقابية الرادعة بحق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته لتعليمات التشغيل والسلامة، حفاظًا على سلامة الركاب والمنشآت.

كما ناشدت الهيئة، جميع العاملين الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات التشغيلية، ومواصلة جهودها للارتقاء بمستوى الأداء وتشديد الرقابة الميدانية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة في تشغيل القطارات.

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