كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانًا في ضوء ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن خروج قطار عن القضبان عقب اصطدامه برصيف محطة السنطة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدم صحة هذه الأنباء.

وأوضحت أن الواقعة تعود إلى الساعة 12:40 صباح اليوم، أثناء تنفيذ أعمال المناورة للقطار رقم 522 (فوارغ - بدون ركاب) بمحطة السنطة، تمهيدًا لتحركه إلى محطة طنطا، حيث تجاوز السائق سيمافور الوسط، مما أسفر عن حدوث استعراض لإحدى العربات، دون وقوع أي سقوط للعربات أو إصابات أو تلفيات.

وقد قررت الهيئة إيقاف سائق القطار مسعد محمود محمد عباس، ومساعد السائق عبد الله عادل خليل، وملاحظ البلوك دسوقي عبد المهيمن البشتيلي، وإحالتهم للتحقيق تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبة المقررة وفقًا للوائح.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والتأكد من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية لوزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر.

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