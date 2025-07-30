مدبولي: مصر حققت خطوات ملموسة في ملف الإصلاح الاقتصادي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد أمس اجتماعًا مهمًا مع ممثلي كافة الغرف التجارية من القطاع الخاص، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيض أسعار السلع.

وأكد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة المصرية استطاعت خلال العام ونصف الماضيين تحقيق خطوات ملموسة في ملف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن جميع المصانع اليوم تعمل بكامل طاقتها، ولا يوجد مصنع متوقف عن الإنتاج أو يعاني من نقص في العملة الصعبة لتوفير المواد الخام.

وأضاف مدبولي: "نجحنا في تدبير كل ما يلزم المصانع من احتياجات، ولم تتأخر الدولة عن أي دعم أو تسهيل لقطاع الصناعة والإنتاج المحلي"، مشيرًا إلى أن كافة المؤشرات الاقتصادية الحالية إيجابية وتعكس تعافيًا ملحوظًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن المواطن البسيط هو المستهدف من نتائج هذا التحسن، مضيفًا: "ما يهم المواطن في النهاية هو حياته اليومية وقدرته على تلبية احتياجات أسرته، لذا، وجهتُ اتحاد الغرف التجارية إلى ضرورة العمل على تخفيض الأسعار بشكل مستدام".

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت أزمات متعلقة بتسعير الدولار في السوق السوداء وندرة مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة نجحت في تجاوز كل هذه العقبات.

وكشف مدبولي عن اتفاق مع ممثلي الغرف التجارية على عقد اجتماع بنهاية الأسبوع المقبل، يتم خلاله عرض خطة متكاملة لتخفيض الأسعار على مختلف السلع، مشددًا على أن الالتزام موجود من القطاع الخاص، والهدف ليس فقط تثبيت الأسعار، بل البدء الفعلي في خفضها بأسرع وقت، حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي في مستوى معيشته.

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