كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس المقبل لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.

كما تفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، محيط اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 لمحافظة القاهرة بحضور المستشار أحمد طلبة رئيس محكمة جنوب القاهرة، رئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، والمستشار صلاح فؤاد، نائب رئيس محكمة جنوب القاهرة، وعدد من القيادات الأمنية، لمتابعة الاحتياجات اللوجستية المطلوبة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجهًا بسرعة تلبيتها، وتقديم الدعم الفوري.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة انتهت من إعداد المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8 ملايين و544 ألفًا و319 ناخبًا، موزعين على 544 لجنة فرعية داخل 336 مركزًا انتخابيًا.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية المشكلة برئاسته وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

وحث محافظ القاهرة، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، فعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.

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