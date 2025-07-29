وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة

كتب- محمد أبوبكر:

شارك محمد جبران، وزير العمل، مساء الإثنين، في احتفالية تخرج الدفعة الرابعة من طلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، التي أُقيمت بمركز المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بحضور اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وكان في استقباله المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد الوزير أن مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة في مجال التعليم الفني، تهدف إلى تنمية مهارات الشباب المصري، وإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي.

وأشار إلى أن هذه التجربة تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتنمية مهارات الشباب والاستعداد لمتغيرات سوق العمل، في ظل الجمهورية الجديدة وبرنامج الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضح الوزير أن مدرسة السويدي تعتمد في منهجها على النظام الألماني المزدوج، الذي يُخصص 80% من الدراسة للتدريب العملي داخل مصانع السويدي، و20% للتعليم الأكاديمي النظري، مع توفير فرص عمل حقيقية للطلاب بعد التخرج في مختلف التخصصات.

وأكد الوزير جبران أن نجاح دفعة جديدة من خريجي المدرسة هو دليل عملي على الطفرة التي يشهدها التعليم الفني في مصر خلال السنوات الأخيرة، بفضل الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، الذي يُعد قاطرة حقيقية للتنمية الصناعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الجمع بين التعليم والتدريب العملي وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل بكفاءة عالية.

وأضاف أن هذا النموذج المتكامل ساهم في تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني في مصر، وأصبح يُشكل أحد روافد تحقيق رؤية مصر 2030، عبر تخريج شباب مؤهل يمتلك المهارات والقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وفي ختام كلمته، تقدم الوزير بالتهنئة إلى الخريجين، مؤكدًا حرص وزارة العمل على تعزيز التعاون المستمر مع اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تدعم التدريب المهني والتعليم الفني والتكنولوجي، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في خلق بيئة عمل محفزة وآمنة.

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