شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الحرارة والرطوبة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 4:2 درجات.

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