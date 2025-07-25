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شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

06:00 ص الجمعة 25 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الحرارة والرطوبة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 4:2 درجات.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس السواحل الشمالية الرطوبة
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