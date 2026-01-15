عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اجتماعًا بمقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتنسيق بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، أحد المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وبمشاركة فرق العمل من الوزارتين.

وأكد الوزيران أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام، مع أهمية الإسراع في تفعيل آليات التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)، بما يضمن اعتماد الوقود المنتج دوليًا وتوافقه مع الآلية العالمية لتعويض وخفض الكربون في الطيران الدولي (CORSIA)، فضلًا عن إتاحة آليات تمويلية داعمة للمشروع.

وشدد الوزيران على أهمية العمل التكاملي بين وزارتي البترول والطيران، وقررا سرعة تشكيل لجنة مشتركة خلال الأيام المقبلة لمتابعة تنفيذ المشروع، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع منظمة الإيكاو، بما يعظم العائد الاقتصادي ويضع مصر على خريطة إنتاج وتسويق وقود الطائرات المستدام عالميًا.

ومن جانبه، استعرض الدكتور تامر هيكل رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام، الموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أنه جارٍ التعاقد على رخصة الإنتاج مع مزود التكنولوجيا العالمي Honeywell UOP، إلى جانب التعاقد مع موردين معتمدين أوروبيًا ودوليًا للمادة الخام، فضلًا عن التعاقد على تسويق جزء من الإنتاج في الأسواق العالمية.

وحضر الاجتماع من وزارة البترول والثروة المعدنية كل من الكيميائي علاء عبد الفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات، ومن وزارة الطيران المدني السيدة ريم عرابي الممثل المناوب لمصر في منظمة الإيكاو، والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس عبد الغفار السيد ممثل مصر بلجنة البيئة بمنظمة الإيكاو.