بدء احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

انطلقت اليوم مساء الخميس، احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم.

يحضر الاحتفالية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة قرآنية للقارئ بلال سيف أحد المشاركين في برنامج دولة التلاوة، وبكلمة للدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

