قرار عاجل من التعليم بشأن التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2026

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الإجراءات التي يجب اتباعها لتسهيل عملية التقديم وضمان انسيابها بسلاسة، في إطار الاستعداد لانطلاق أعمال التقديم الإلكتروني للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي الجديد.

تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطلاب

أكدت الوزارة في خطابها ضرورة قيام الطلاب بتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم قبل بدء عملية التنسيق، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي:

https://office365.emis.gov.eg،ثم إدخال الرقم القومي وكود الطالب، واستكمال البيانات المطلوبة، كما يتم استلام كود التفعيل عبر البريد الإلكتروني البديل المسجل. وفي حال فقدان كلمة المرور أو الرغبة في تغييرها، يجب اتباع التعليمات الموجودة على الموقع أو استخدام خيار "نسيت كلمة المرور".

خطوات التقديم الإلكتروني للتنسيق

أوضحت الوزارة أن عملية التقديم للتنسيق تتم من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالتنسيق على الرابط التالي:

https://tansiksec.emis.gov.eg، كما يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور، ثم تظهر له بياناته كاملة.

بعد ذلك، يبدأ الطالب في اختيار نوع التعليم (ثانوي عام أو فني)، والمديرية، والإدارة، والمدرسة، وترتيب الرغبات بحسب الحد الأدنى المعلن للقبول.

توجيهات للمدارس والإدارات التعليمية

شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية تنسيق الإدارات التعليمية مع المدارس التابعة لها، لتقديم الدعم الفني اللازم للطلاب وأولياء الأمور أثناء تنفيذ الخطوات المطلوبة.

كما دعت الوزارة إلى ضرورة نشر هذه التعليمات على الصفحات الرسمية الخاصة بالإدارات والمدارس على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان وصول المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من أولياء الأمور والطلاب.

مهام وحدات المعلومات بالمدارس

طالبت الوزارة مسئولي وحدات المعلومات في المدارس بسرعة تسجيل البت في طلبات التقديم المقدمة من الطلاب، وذلك استنادًا إلى الكشوف المعتمدة من شئون الطلاب، كما يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الطلاب من سداد المصروفات الدراسية في الوقت المحدد من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة.

اقرأ أيضاً:

فور ظهورها.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

جامعة حلوان تستقبل نائب رئيس جامعة ديموقريطوس اليونانية لتعزيز التعاون الأكاديمي

وزير التعليم: 500 جنيه تكلفة المحاولة الثانية في البكالوريا.. وإعفاء غير القادرين