بالصور- وكيل تعليم أسيوط يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

جنوب سيناء - رضا السيد:

كلف الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، السكرتير العام، وجميع رؤساء المدن بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتي انطلقت اليوم السبت، للوقوف على مدى جاهزية وانتظام اللجان، وتذليل أي عوائق تواجه سير الامتحانات.

وأجرى اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، جولة تفقدية تضمنت مدرسة الزهور، الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين، التابعين لإدارة طور سيناء التعليمية، والبالغ إجمالي عددها 11 لجنة، يرافقه عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي حمادة، رئيس مدينة الطور.

وخلال الجولة اطمئن السكرتير العام المساعد، على توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، وعدم وجود أي شكاوى خاصة بالورقة الامتحانية.

وأكد "مكاوي"، على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، مع الالتزام بالتجهيزات اللازمة من إنارة جيدة وتهوية مناسبة، والحفاظ على نظافة اللجان من الداخل والخارج، مع ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان الانضباط داخل اللجان، ومنع إدخال الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين.

وأشار إلى أن محافظ جنوب سيناء، حريص دعم جميع طلاب المحافظة بشكل عام، الطلاب المتفوقين والأوائل بشكل خاص، تحفيزًا على مواصلة التفوق.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية حريصة على توفير المناخ المناسب للطلاب، لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، معلنا أنه جري توفير جميع المتطلبات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات، مع التشديد على تطبيق التعليمات والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والشفافية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى من الامتحانات خلال الفترة الأولى، ومستمرة في متابعة الامتحانات على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي طارئ، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب .

كما حرص جميع رؤساء المدن على متابعة سير الامتحانات، والعمل على توفير كافة احتياجات اللجان، والتأكد من هدوء وانتظام اللجان، واتباع كافة التعليمات الوزارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

ويؤدي الطلاب الامتحانات اليوم على فترتين، الأولى في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وذلك لمدة ساعتين ونصف، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر ونصف، والفترة الثانية في مادة التربية الدينية، على مدار ساعة ونصف بداية من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الواحدة والنصف.

جدير بالذكر، أن 3683 طالب وطالبة بجنوب سيناء، يؤدون الامتحانات داخل 50 لجنة على مستوى الـ 8 إدارات التعليمية، بواقع 11 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان بمدن شرم الشيخ وكاترين ونويبع، و4 لجان بمدينة أبورديس، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة رأس سدر.