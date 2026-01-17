بعد شكاوى صعوبة امتحان العربي.. تعليم المنوفية يشكل لجنة متخصصة للمراجعة

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، عن ورود شكاوى عديدة بشأن صعوبة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، وعليه وجه الدكتور محمد صلاح، وكيل الوزارة، باتخاذ إجراءات عاجلة.

وكشفت المديرية عن البدء في تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة وتصحيح عينات من أوراق الإجابة، وذلك قبل البدء في مرحلة تقدير الدرجات.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت الخميس الماضي بمادتي التربية الدينية والتربية الفنية، واستكملت اليوم السبت بامتحاني اللغة العربية والحاسب الآلي، حيث تسبب امتحان اللغة العربية في حالة صدمة للطلاب وأولياء الأمور بسبب صعوبة المادة ووجود مشاكل عدة في صياغة بعض الأسئلة.