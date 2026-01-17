وسط أجواء هادئة.. انتظام امتحانات الإعدادية بالسويس دون شكاوى (صور)

بالصور- وكيل تعليم أسيوط يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

السويس - حسام الدين أحمد:

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، أمام 87 لجنة امتحانية، حيث أدى نحو 16 ألف طالب امتحان مادة اللغة العربية، متضمنًا سؤال الإملاء، وسط أجواء هادئة ودون أي شكاوى.

وتابعت سماح إبراهيم، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالسويس، عدداً من اللجان للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وحسن سير العمل، والتأكد من جودة طباعة ورقة الأسئلة وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، إلى جانب توفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحان.

وأكدت وكيلة الوزارة انتظام اللجان وعدم وجود أي شكاوى، مع سريان الهدوء والانضباط، وتوفير المطهرات والمعقمات، بالإضافة إلى تواجد الزائرة الصحية لضمان سلامة الجميع.

كما حرصت سماح إبراهيم على الحديث مع الطلاب للاطمئنان على وضوح ورقة الامتحان، موجهة لهم بضرورة التأني في قراءة الأسئلة ومراجعة الإجابات بدقة قبل التسليم. وشددت على الالتزام بالانضباط داخل وخارج اللجان وتهيئة أجواء هادئة تساعد الطلاب على التركيز، بما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة ودون أي توتر.

وأكدت وكيلة الوزارة أهمية تهيئة البيئة المناسبة للطلاب وتوفير كافة احتياجاتهم لضمان تقديم أداء متميز، مشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والإداريون في تنظيم اللجان وتحقيق الانضباط، وحرص المديرية على تذليل أي صعوبات قد تواجه الطلاب أو المعلمين، مع التشديد على التعاون بين جميع الأطراف لضمان نجاح سير الامتحانات.