بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن رصد قيام أحد الملاحظين بتصوير ورقة البوكليت الخاصة بامتحان الشهادة الإعدادية، ونشرها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشار "الغرباوي"، في بيان رسمي، إلى أنه في إطار المتابعة المستمرة لسير امتحانات الشهادة الإعدادية، وحرصًا على تحقيق الانضباط الكامل داخل لجان الامتحانات، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، تم اليوم رصد حالة تصوير ورقة امتحانية في أول أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وأوضح أن أحد الملاحظين قام بتصوير ورقة البوكليت الخاصة بالامتحان ونشرها على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في مخالفة صريحة للتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد مدير المديرية أن غرفة العمليات المركزية قامت برصد الواقعة على الفور، وتم التعامل معها بشكل عاجل، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الملاحظ المخالف، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشدد "الغرباوي" على أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بانتظام داخل جميع اللجان على مستوى المحافظة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات من شأنها الإخلال بنزاهة العملية الامتحانية، وتطبيق القانون بكل حزم تجاه أي تجاوزات، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.