امتحان اللغة العربية يرسم البسمة على وجوه طلاب الإعدادية بالقليوبية (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:30 م 17/01/2026
    امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية (4)
    امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية (5)
    امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية (2)
    امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية (3)
    امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية (6)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عبر طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان مادة اللغة العربية، الذي أدى الطلاب فيه اليوم في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول. واعتبر الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أي أسئلة خارج المنهج.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن رصد حالة تداول امتحان مادة اللغة العربية داخل لجنة مدرسة قرقشندة التابعة لإدارة قها التعليمية، حيث حاول الطالب محمد صلاح أبو العلا، لجنة 11، تصوير الأسئلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتحريز الهاتف المحمول.

وأدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط تفتيش مشدد للجان منعًا لدخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لمواجهة أي محاولات غش أو تسريب للامتحانات.

وفي لفتة إنسانية، حرص أحمد زكي، مدير إدارة بنها التعليمية بالقليوبية، على استقبال الطلاب في مدرسة مدحت طلعت الرسمية، وتوزيع الشيكولاتة عليهم قبل دخول اللجان لتهدئتهم وطمأنتهم خلال سير الامتحانات.

ويبلغ عدد الطلاب والطالبات 120 ألفًا و440 يؤدون الامتحانات أمام 440 لجنة تغطي كافة مراكز ومدن المحافظة، حيث تم حشد طاقم إداري وبشري ضخم لتأمين وتنظيم اللجان، يضم 13,454 ملاحظًا، و1,437 مراقبًا، بالإضافة لعدد مماثل من الإداريين ورؤساء اللجان، لضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط.

امتحانات الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم

