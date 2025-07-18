اصطدام لودر في كوبري مشاة بالإسكندرية الزراعي وتوقف المرور - صور

كتب- محمد نصار:

نفت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن "انهيار كوبري مشاة" بطريق بنها القاهرة الزراعي، مؤكدة أن الكوبري لم يتعرض لأي انهيار هيكلي.

وأوضحت الهيئة، أن ما حدث هو اصطدام تريلا محمّلة ببلدوزر تجاوز ارتفاعها الحد المسموح به للمرور أسفل الكوبري (5.5 متر)، ما أدى إلى اصطدامها بالمشاية المعدنية العلوية لكوبري المشاة في الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة.

وأكدت الهيئة أن الحادث أسفر فقط عن إزاحة المشاية المعدنية من الجهة اليمنى للكوبري، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث.

ووجّه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بسرعة الانتقال إلى موقع الكوبري، حيث حضر اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري لمتابعة الموقف ميدانيًا.

وتم على الفور تنفيذ تحويلات مرورية للاتجاهين من وإلى القاهرة، عبر مدينة طوخ لتجاوز موقع الحادث، كما تم الدفع بـ 3 أوناش عملاقة لرفع المشاية المعدنية من أعلى الطريق ووضعها على جانب الطريق، تمهيدًا لإصلاحها وإعادتها إلى موقعها الأصلي، مع إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

من جانبها، شددت وزارة النقل على ضرورة تحري الدقة والمصداقية من قبل وسائل الإعلام، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروّج معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة.

كما طالبت الوزارة جميع وسائل الإعلام بعدم تداول أخبار مجهولة المصدر، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، مؤكدة أن قنوات الاتصال الرسمية متاحة للجميع.

وناشدت الوزارة سائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالارتفاعات والحمولات المقررة قانونًا، حرصًا على سلامة المواطنين وسير الحركة المرورية، وتفاديًا للمساءلة القانونية.