الصحة: الجذام لا ينتقل بسهولة.. والعلاج متوفر مجانًا

كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مرض الجذام لا يُعد مرضًا سهل الانتقال، ويستلزم فترات طويلة من المخالطة الوثيقة لحدوث العدوى، موضحة أن المصافحة أو اللمس العابر لا يؤديان إلى انتقال المرض.

يأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع الوعي الصحي ومكافحة الوصمة المجتمعية المرتبطة ببعض الأمراض.

وأشارت الوزارة، في منشور توعوي، إلى أن العلاج المتوفر حاليًا يقلل بشكل كبير من احتمالية انتقال العدوى بعد الجرعة الأولى، مضيفة أن مرض الجذام يُعد قابلًا للشفاء التام منذ عام 1982، وذلك وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

كما شددت وزارة الصحة، على أن التوصيات الطبية الحديثة لا توجب عزل مرضى الجذام بعد بدء العلاج، مما يدعم إدماجهم الكامل في المجتمع دون وصم أو تمييز، مؤكدة أهمية التصدي للوصمة المجتمعية.

وتوفر الوزارة العلاج للسكان المصابين مجانيًا من خلال عيادات الجلدية التخصصية بجميع المحافظات، داعية المواطنين إلى زيارة تلك العيادات حال ظهور أي أعراض جلدية مقلقة، للتشخيص والعلاج المبكر.

ونوهت الوزارة، إلى أن المرض لا يسبب خطرًا دائمًا على حياة المريض ولا يستمر مدى الحياة، مشيرة إلى أن الالتزام بفترة العلاج المحددة من الطبيب المختص يضمن الشفاء التام.

ودعت الوزارة، المواطنين الراغبين في الحصول على معلومات إضافية أو استشارات طبية مجانية بشأن أمراض الجلد، خاصة مرض الجذام، إلى التواصل عبر الخط الساخن 105، أو التوجه إلى عيادات الجلدية التخصصية التابعة للوزارة.

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