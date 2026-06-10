كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن نجاح منظومة الحوكمة الذكية بمحطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة لترشيد استهلاك الوقود بالزاوية الحمراء، في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الوقود والزيوت، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، حيث أسهمت المنظومة الجديدة في خفض معدلات الاستهلاك وتحقيق رقابة دقيقة على عمليات التموين.

وتُعد محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة نموذجًا متطورًا لإدارة الموارد البترولية الخاصة بمركبات المحافظة، بعد الانتقال من الأساليب التقليدية إلى نظام إلكتروني متكامل يضمن دقة التزويد بالوقود والحد من الفاقد والتلاعب.

المحطة تخدم 678 مركبة حكومية

بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأربعاء، فإن المحطة، التي نفذتها الهيئة العربية للتصنيع بمنطقة الزاوية الحمراء على مساحة 3017 مترًا مربعًا، تقدم خدماتها لـ678 مركبة تابعة لديوان عام محافظة القاهرة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى جانب مركبات الأحياء التابعة للمناطق الشرقية والشمالية والغربية.

توفير 95 ألف لتر وقود شهريًا

أسفر تطبيق منظومة الحوكمة الحديثة عن تحقيق وفر شهري يقدر بنحو 95 ألفًا و600 لتر من الوقود، بما يعادل نسبة توفير تصل إلى 62% مقارنة بمعدلات الاستهلاك السابقة.

كما انعكس ذلك على الجانب المالي بتحقيق وفر شهري يقارب مليوني جنيه، فيما تجاوز إجمالي الوفر السنوي مليون لتر من الوقود، إلى جانب خفض استهلاك الزيوت بنسبة 44.7%.

منظومة إلكترونية تمنع التلاعب

تعتمد المحطة على نظام إلكتروني متطور يتضمن تركيب حلقة ذكية على فتحة خزان الوقود بالمركبات المشمولة ضمن المنظومة، حيث تقوم بتسجيل كميات الوقود المضافة والمستهلكة بدقة عالية، بما يضمن الرقابة الكاملة ويمنع أي محاولات للتلاعب أو إهدار الوقود.

خزانات ضخمة وطلمبات حديثة للتموين

تضم المحطة منطقة مخصصة للخزانات تحتوي على أربعة خزانات أرضية بسعة إجمالية تبلغ 160 ألف لتر، بالإضافة إلى منطقة مظلات تشمل خمس طلمبات تموين مزودة بعشرين مسدسًا لتعبئة الوقود.

كما تحتوي على مبنى خدمات متكامل مكون من طابقين على مساحة تتجاوز ألف متر مربع، يضم ورشًا فنية وغرفة تحكم مركزية لمتابعة معدلات الاستهلاك ومطابقة الكميات المصروفة مع المخزون الفعلي بصورة آلية.

أنظمة حماية ومراقبة متطورة

تتمتع المحطة بمنظومة متكاملة للحماية تشمل أنظمة إنذار ومكافحة الحريق، ومولدًا كهربائيًا للطوارئ، فضلًا عن كاميرات مراقبة ولوحات تحكم إلكترونية توفر تقارير لحظية عن حالة الخزانات وطلمبات التموين.

كما تم تزويدها بأنظمة حماية تكنولوجية متقدمة لضمان منع السرقات أو هدر الوقود، والحفاظ على جودة المواد البترولية وسلامتها، بما يدعم كفاءة التشغيل ويعزز الرقابة على الموارد العامة.

نقلة نوعية في إدارة الموارد البترولية

تؤكد النتائج المحققة من تشغيل المحطة أن تطبيق أنظمة الحوكمة والتحول الرقمي يسهم في ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يعزز جهود الدولة في تطوير الخدمات وتحقيق الاستدامة التشغيلية داخل الجهات الحكومية المختلفة.