رفعت وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد الوقائي القصوى بجميع المحطات الصحية في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنًا مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والمتابعة الصحية المكثفة لضمان سلامة الحجاج.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل خطة الوزارة لاستقبال الحجاج العائدين، موضحًا أن رفع الاستعداد بدأ اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، عبر تعزيز الفرق الطبية العاملة على مدار الساعة، وتدعيم الكوادر المؤهلة، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وأجهزة الفحص الحديثة بجميع المنافذ.

وأكد عبدالغفار في تصريحات له، أن الخطة تشمل تطبيق مناظرة صحية دقيقة على جميع الحجاج القادمين، مع إلزامية استيفاء كروت المراقبة الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بعد الوصول إلى محال إقامتهم.

إجراء الفحوصات الوقائية للحجاج على متن الرحلات القادمة

كما تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لإجراء الفحوصات الوقائية على متن الرحلات القادمة لتسريع إجراءات الدخول وتقليل الازدحام مع ضمان الكشف المبكر عن أي حالات اشتباه.

وتشمل الخطة تقديم الخدمات الإسعافية الفورية والتعامل السريع مع أي حالات مرضية وفق البروتوكولات المعتمدة، إلى جانب تكثيف التوعية الصحية للحجاج حول الأعراض التي تستدعي التوجه الفوري إلى المستشفيات، مع الإبلاغ عن تاريخ الوصول.

وشدد المتحدث الرسمي على التزام سلطات الحجر الصحي بإلزام شركات الطيران والتوكيلات الملاحية بإجراءات رش وتطهير وسائل النقل القادمة فور وصولها، وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، لضمان وقاية شاملة وآمنة.