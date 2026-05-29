إعلان

فحوصات ورقابة مشددة.. تفاصيل خطة الصحة لاستقبال الحجاج

كتب : أحمد جمعة

04:39 م 29/05/2026

شعار وزارة الصحة والسكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفعت وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد الوقائي القصوى بجميع المحطات الصحية في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنًا مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والمتابعة الصحية المكثفة لضمان سلامة الحجاج.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل خطة الوزارة لاستقبال الحجاج العائدين، موضحًا أن رفع الاستعداد بدأ اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، عبر تعزيز الفرق الطبية العاملة على مدار الساعة، وتدعيم الكوادر المؤهلة، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وأجهزة الفحص الحديثة بجميع المنافذ.

وأكد عبدالغفار في تصريحات له، أن الخطة تشمل تطبيق مناظرة صحية دقيقة على جميع الحجاج القادمين، مع إلزامية استيفاء كروت المراقبة الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بعد الوصول إلى محال إقامتهم.

إجراء الفحوصات الوقائية للحجاج على متن الرحلات القادمة
كما تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لإجراء الفحوصات الوقائية على متن الرحلات القادمة لتسريع إجراءات الدخول وتقليل الازدحام مع ضمان الكشف المبكر عن أي حالات اشتباه.

وتشمل الخطة تقديم الخدمات الإسعافية الفورية والتعامل السريع مع أي حالات مرضية وفق البروتوكولات المعتمدة، إلى جانب تكثيف التوعية الصحية للحجاج حول الأعراض التي تستدعي التوجه الفوري إلى المستشفيات، مع الإبلاغ عن تاريخ الوصول.

وشدد المتحدث الرسمي على التزام سلطات الحجر الصحي بإلزام شركات الطيران والتوكيلات الملاحية بإجراءات رش وتطهير وسائل النقل القادمة فور وصولها، وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، لضمان وقاية شاملة وآمنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة والسكان مصر للطيران الحجر الصحي الحج 2026 وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
أخبار

الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
من الجبل الشرقي إلى أضرحة الأولياء.. المقابر ملتقى المحتفلين بالعيد في
أخبار المحافظات

من الجبل الشرقي إلى أضرحة الأولياء.. المقابر ملتقى المحتفلين بالعيد في
انقسام داخل إدارة ترامب.. الاتفاق المرتقب مع إيران يفجّر صراع الجمهوريين
شئون عربية و دولية

انقسام داخل إدارة ترامب.. الاتفاق المرتقب مع إيران يفجّر صراع الجمهوريين
بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
اقتصاد

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
بعد انتهاء مراسم الدفن.. أحمد حلمي يوضح حقيقة إقامة عزاء لوالدته
زووم

بعد انتهاء مراسم الدفن.. أحمد حلمي يوضح حقيقة إقامة عزاء لوالدته

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
سنرقص للصباح ونوزع الحلوى .. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي