كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفيذ حملات مكثفة للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر مايو الماضي.

يأتي ذلك؛ بحسب بيان وزارة الزرعة، الأربعاء، في إطار جهود إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية.

الزراعة: المرور على 377 منشأة بيطرية وضبط 101 مخالفة

تأتي هذه الحملات؛ تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة على المنشآت البيطرية حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية وضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة بالأسواق.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن لجان التفتيش المشكلة من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية نفذت حملات رقابية مكثفة خلال شهر مايو، شملت المرور على 377 منشأة بيطرية تضم مراكز بيع وتداول أدوية ولقاحات وعيادات بيطرية.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط 101 منشأة مخالفة تعمل بالمخالفة لأحكام القانون، تنوعت مخالفاتها بين التشغيل دون ترخيص، وعدم وجود طبيب بيطري مسؤول، وعدم استيفاء الاشتراطات المنظمة للنشاط.

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وأشار "الأقنص"، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث تم إصدار 17 قرارًا إداريًا لغلق 48 منشأة بيطرية غير مرخصة في عدد من المحافظات، شملت القاهرة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والأقصر وجنوب سيناء والمنيا وأسوان.

وأضاف أنه جرى تحرير 32 محضرًا إداريًا للمخالفين في محافظات القليوبية والغربية والفيوم وبني سويف والبحيرة وأسوان، إلى جانب تحرير 3 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، فضلًا عن تنفيذ قرارات الغلق الإداري لـ18 مركزًا بيطريًا مخالفًا بمحافظات الغربية والفيوم والمنيا، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختصة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية والتصدي للممارسات غير القانونية التي قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين، مشددًا على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة في جميع المحافظات.

وناشدت الهيئة، أصحاب المراكز والعيادات البيطرية، الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة للنشاط، وسرعة توفيق أوضاعهم، وعدم تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.