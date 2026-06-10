شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم، لتواصل خسائرها في بورصات المعادن الدولية، وسط تحركات قوية في الأسواق العالمية وترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية والسياسة النقدية الأمريكية.

وفقد المعدن الأصفر أكثر من 100 دولار من قيمته خلال تعاملات اليوم، في واحدة من أكبر موجات الهبوط اليومية خلال الفترة الأخيرة، مع اتجاه المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية وسط حالة من التقلبات المتسارعة في الأسواق.

الأوقية تتراجع إلى 4192 دولارًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا، ليسجل نحو 4192 دولارًا للأوقية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنحو 4292 دولارًا للأوقية في تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلًا خسائر تجاوزت 102 دولار.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة من الارتفاعات القوية التي سجلها المعدن النفيس خلال الأشهر الماضية، قبل أن تدخل الأسعار في مرحلة تصحيح مع تغير اتجاهات السيولة العالمية وتزايد عمليات جني الأرباح.

التوترات في الشرق الأوسط ترفع النفط وتزيد تقلبات الأسواق

تزامن هبوط الذهب مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، مدفوعة بتصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، بعد إعلان إيران استهداف مروحية أمريكية، أعقبه تنفيذ الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، ما أعاد المخاوف بشأن اتساع نطاق الصراع وتأثيره على أسواق الطاقة العالمية.

ودفعت هذه التطورات أسعار النفط إلى الارتفاع، في ظل مخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في الإمدادات، خاصة مع استمرار التوترات في المنطقة التي تضم أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ترقب لردود فعل الأسواق

ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات المشهد الجيوسياسي وتحركات البنوك المركزية العالمية، خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الذهب والدولار والنفط، وسط توقعات باستمرار التقلبات في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.