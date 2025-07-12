كتب- محمد نصار:

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بمحافظة البحيرة، ضمن الدفعة الثالثة من البرنامج الذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وتحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة".

يأتي ذلك في إطار جهود الأكاديمية المستمرة لتمكين المرأة المصرية داخل المحافظات، وبناء كوادر نسائية قادرة على الإسهام بفعالية في تطوير مجتمعاتهن ودعم مسيرة التنمية على المستويين المحلي والوطني.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المشاركات من خلال تدريب متكامل يشمل المهارات القيادية والإدارية ومهارات التواصل، إلى جانب التعريف بآليات العمل العام، بما يعزز قدرة المرأة على القيام بأدوار قيادية مؤثرة في مختلف المجالات.

للاطلاع على كافة تفاصيل برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية: من هنا

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