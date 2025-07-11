كتب - محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية موسعة لمتابعة مشروعات وزارة النقل بميناءي الإسكندرية والدخيلة، والتي تُنفذ ضمن خطة إنشاء "ميناء الإسكندرية الكبير" وربطه بالممر اللوجستي المتكامل السخنة/الدخيلة.

يأتي ذلك؛ في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير كافة الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت،

متابعة أداء محطة تحيا مصر

استهل الوزير جولته بزيارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث ترأس أعمال الجمعية العامة للشركة، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المساهمة.

وأكد الوزير أهمية مواصلة تحقيق أعلى معدلات الأداء العالمي بالمحطة التي تم افتتاحها رئاسيًا قبل عامين، مشيرًا إلى الدعم المستمر لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن استدامة النجاح في هذا المشروع المحوري بقطاع النقل البحري.

استعراض المؤشرات التشغيلية والمالية

قدم اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة، عرضًا شاملاً حول التحديات التشغيلية والنتائج المحققة، حيث سجلت المحطة تداولًا بلغ 13 مليون طن منذ بدء التشغيل التجريبي، منها 40% ترانزيت و30% صادرات. كما تم عرض الأداء المالي، والذي تضمن إجراءات تعظيم الاستفادة من الأرصدة والتسويات مع الجهات الحكومية، ما أسفر عن وفورات كبيرة.

وزير النقل: بدء تشغيل محطة الحاويات تجاريًا بالربع الأخير من العام الجاري

ناقشت الجمعية العامة فرص الاستثمار والشراكات المرتقبة، ومنها مشروع محطة الصب متعدد الأغراض بميناء المكس، وميناء جرجوب، إضافة إلى مشروع محطة الحاويات RCS، التي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي في يناير 2025 واستقبلت حتى الآن 45 قطارًا، ومن المنتظر بدء تشغيلها التجاري بالربع الأخير من العام الجاري.

جولة ميدانية بمحطات الحاويات والصب الجاف

تفقد الوزير محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، ومبنى الفحص المشترك، والمستودع رقم (أ)، كما تابع استقبال أحد قطارات الشحن بمحطة RCS، مؤكدًا أهميتها في ربط الموانئ البحرية والجافة وخدمة سلاسل الإمداد الصناعي والزراعي.

كما شملت الجولة مشروع محطة تحيا مصر 2 برصيف 100 بالدخيلة، والتي تهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية بـ1.5 مليون حاوية و4 ملايين طن بضائع سنويًا، حيث تم الانتهاء من الأرصفة وجارٍ استكمال أعمال الردم وتحسين التربة بنسبة إنجاز تجاوزت 60%.

كذلك تفقد مشروع محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة المخصصة لتداول الحبوب والغلال، بطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا، بنسبة إنجاز بلغت 70.5%.

مشروعات لوجستية كبرى لتكامل منظومة الموانئ

اطلع الوزير على تقدم العمل بمنطقة لوجستية متكاملة على مساحة 273 فدانًا، بلغت نسبة تنفيذها 75%، وتستهدف إنشاء مساحات تخزينية وموانئ نهرية. كما تفقد تنفيذ ستة حواجز أمواج ضمن مشروع "ميناء الإسكندرية الكبير"، بطول إجمالي 8.4 كم، حيث تم إنجاز أكثر من 54% منها.

نقلة نوعية في قطاع النقل البحري

في ختام جولته، أكد الفريق كامل الوزير أن النقل البحري المصري شهد قفزة نوعية بإضافة 3 موانئ جديدة، ليصل إجمالي الموانئ إلى 18 ميناء، و100 كم أرصفة بأعماق تصل إلى 22 مترًا، إلى جانب إنشاء 50 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية، مما يتيح تداول 40 مليون حاوية و400 مليون طن سنويًا.

وأشار إلى نجاح مصر في جذب أكبر 6 خطوط ملاحية في العالم، وأبرز 7 مشغلين دوليين، إلى جانب اختيار المنظمة البحرية الدولية "IMO" لمصر كمقر لمكتبها الإقليمي للدول العربية.

كما أشاد بتشغيل خط الرورو بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي، وسعي الوزارة لزيادة الأسطول التجاري إلى 36 سفينة بحلول 2030 لنقل 25 مليون طن سنويًا، مقابل 9 ملايين حاليًا.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات تمثل ترجمة حقيقية لرؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا ومساهمًا فاعلًا في سلاسل التجارة الدولية.

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