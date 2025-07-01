تنويه عاجل من الأرصاد.. فرص لأمطار غزيرة على هذه المحافظات

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عاجلا حول الحالة الجوية اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء نص البيان كالتالي: في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، فإن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية يشير إلى استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق من الوجه البحرى (المنوفية - الغربية - القليوبية - الشرقية ومدن القناة) على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ولفتت الهيئة إلى استمرار تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى قد يصاحبها سقوط أمطار وجاري المتابعة.

اقرأ أيضًا:

فرص أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

حظر تحصيل مبالغ إضافية.. ضوابط جديدة لمشرفي شركات العمرة 2026