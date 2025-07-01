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11 يوليو.. إعلان كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

03:12 م الثلاثاء 01 يوليو 2025
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كتب- أحمد عادل:
تصوير- نادر نبيل:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستنشر كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2025، وذلك بعد فحص الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء المرشحين للشروط القانونية.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بدءًا من يوم السبت 5 يوليو الجاري، وحتى يوم الخميس 10 يوليو، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير، حيث يُغلق باب التقديم في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأوضح "بدوي" أن الهيئة ستنشر كشوف أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ يوم 11 يوليو، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية وبدء فترة الدعاية الانتخابية في 18 يوليو الجاري.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ ستُجرى في الخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025، بينما تُعقد الانتخابات داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسير الانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وحسن إدارة العملية الانتخابية.

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الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ كشوف المرشحين لانتخابات الشيوخ
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