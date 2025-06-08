"كامل العدد".. هشام عباس يتألق على مسرح البالون (١٠ صور)

كتب- محمد شاكر:

امتلأت قاعة مسرح البالون عن آخرها في ليلة فنية خاصة أحياها النجم هشام عباس، ضمن فعاليات احتفالات وزارة الثقافة بالعيد، والتي ينظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

قدم هشام عباس باقة من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بحفاوة كبيرة، وشارك الحضور أجواء العيد في أمسية غنائية اتسمت بالبهجة والحنين إلى زمن الفن الجميل.

الليلة الفنية؛ شهدت تقديم عرض "نوستالجيا ٨٠/٩٠"، الذي يهدف إلى استعادة أجواء أهم الأعمال الفنية التي شكلت وجدان جيل كامل في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، وسط تفاعل ملحوظ من الحضور الذين تجاوبوا مع الأداء والموسيقى والذكريات.

وشهد العرض حضور نخبة من الفنانين والقيادات الثقافية، في مقدمتهم المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات السابق، والمايسترو سليم سحاب، وعدد من الشخصيات العامة، حيث سادت الأجواء الاحتفالية أرجاء المسرح.

ووجّه الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الشكر لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو على دعمه المتواصل للفنون الجادة، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في الوصول إلى الجمهور بمحتوى راقٍ ومتنوع.

ومن المقرر أن تتواصل العروض الفنية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة وزارة الثقافة لإتاحة الفنون والأنشطة الثقافية، ترسيخًا لدور الثقافة في تنمية الوعي المجتمعي.



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