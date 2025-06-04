''مايكل وملاكه المفقود'' لهنري آرثر جونز

كتب - محمد شاكر:

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة نص مسرحية "مايكل وملاكه المفقود" ومسرحيات أخرى لهنري آرثر جونز، ترجمة وتقديم د. سيد الإمام، مراجعة د. جيهان خريبه، ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة آفاق عالمية.

يضم العمل ثلاثة مسرحيات للكاتب المسرحي الإنجليزي تبدأ بمسرحية "مايكل وملاكه المفقود"، وهي دراما من خمسة فصول، تليها "قضية المتمردة سوزان"، وهي ملهاة اجتماعية تتألف من ثلاثة فصول، فيما يختتم العمل بمسرحية "إصلاح دولي لنفسها"، وهي ملهاة من أربعة فصول.

جاء في الغلاف:

"أومنُ أن لكل خطيئة صورتها المادية الدقيقة، بالضبط كما يكون الإنسان تعبيرًا عن فكرة الله، ولذلك فإن أفكارنا، رغباتنا، وأهدافنا... الخيرة منها والشريرة، لها مكانها أو نظيرها المادي الآخر الدقيق، لها تجسيدها. صورة خطيئتي من الزواحف، زاحفة خضراء رمادية، بحذاء رياضي ذي مسامير، وعيون باردة بلا جفون، إنها جد مرعبة عن أي مخلوق شوهد على الإطلاق.

إنها تأتي وتسكن قلبي، وتراقبني بتلك العيون الباردة التي لا تغلق أبدًا، ولا تنام، ولا تشفق. في البداية، كانت نادرًا ما تأتي، وفي الأشهر القليلة الأخيرة، نادرًا ما تركتني ليلاً أو نهارًا، وفي الليل فقط تكون فاتكة وأكثر تشويها وثقلاً عليّ. ليست وهماً. أعرف أنني إن لم أتخلَّ من خطيئتي، فإن جحيمي سيكون وجود ذلك الشيء جالسًا بجواري إلى الأبد، وللأبد يراقبني بعيونه الباردة. ولكني سأكون قد تخلصت منه بعد غد".

يأتي العمل ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشؤون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان.

سلسلة آفاق عالمية تعنى بنشر الأعمال المترجمة إلى اللغة العربية في الأدب والنقد والفكر من مختلف اللغات، رئيس التحرير د. أنور إبراهيم، مدير التحرير جمال المراغي، سكرتير التحرير مها عبد الرازق، الإخراج الفني د. إنجي عبد المنعم، وتصميم الغلاف وسام سامي.

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