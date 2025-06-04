اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول

القاهرة - مصراوي:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في مصر رسمياً، بمنطقة الأهرامات في الجيزة.

وحصلت أربع شركات هي "فودافون مصر" و"أورنج مصر" و"إي آند مصر" و"وي" على تراخيص الجيل الخامس من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العام الماضي مقابل 150 مليون دولار لكل منها.

وستوفر تكنولوجيا الجيل الخامس سرعات إنترنت أعلى، وزمن استجابة أقل، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين، إلى جانب دعم التطبيقات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية.