أجهزة تتبع وسحب عينات.. البيئة تدرس سلوك القرش في البحر الأحمر

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة، نجاح أول مهمة ضمن برنامج رصد وتركيب أجهزة التتبع بالأقمار الصناعية على عدد من أسماك القرش في البحر الأحمر.

المهمة تم تنفيذها بواسطة فريق مصري متخصص يضم خبراء من وزارة البيئة، وجمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بالتعاون مع مشروع "الغردقة الخضراء" وأحد الخبراء الفرنسيين في هذا المجال.

تركيب 9 أجهزة تتبع على أنواع نادرة

الفريق تمكن من تركيب 9 أجهزة تتبع على أنواع من أسماك القرش مثل "التيجر" و"الأبيض المحيطي"، في مناطق مختلفة شملت جزر الأخوين، والفنستون بمرسى علم، وشعاب الشحر بسفاجا.

جميع عينات من أسماك القرش

نجح الفريق العلمي في جمع 14 عينة من أسماك القرش المستهدفة بهدف إجراء دراسات وراثية، بالإضافة إلى تصوير الزعنفة الظهرية لأسماك "الأبيض المحيطي" لإعداد ألبوم صور علمي يُستخدم في تمييز الأفراد استنادًا إلى العلامات الظاهرة على الزعانف.

ريادة مصر في حماية أسماك القرش

تُعد مصر من أوائل دول إقليم البحر الأحمر التي تنفذ برنامجًا متخصصًا لتتبع أسماك القرش، خاصة تلك التي تحتل قمة السلسلة الغذائية البحرية مثل أنواع "التيجر"، و"الماكو"، و"الأبيض المحيطي".

كما أشارت إلى أن هذا البرنامج يُعد خطوة مهمة لفهم أنماط الحركة الرأسية والأفقية لهذه الأنواع داخل الحوض البحري، بما يعكس أهميتها الاقتصادية والبيئية.

التزام بيئي ومعايير دقيقة للتنفيذ

نجح الفريق العلمي في تطبيق أفضل الممارسات البيئية خلال تنفيذ المهمة، حيث تم ترقيم الأسماك وإعادة إطلاقها في المياه بطريقة آمنة تمامًا، كما تم اختبار أجهزة التتبع والتأكد من جاهزيتها لإرسال بيانات دقيقة ومفصلة عبر الأقمار الصناعية طوال العام.

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