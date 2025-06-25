تفاصيل اجتماع مجلس "الصحفيين" مع المؤقتين بالمؤسسات الحكومية

كتب-عمرو صالح:

تصوير-نادر نبيل:

عقد الصحفيون المؤقتون اليوم الأربعاء ، مؤتمرًا صحفيًا بنقابة الصحفيين، بحضور النقيب خالد البلشي و أعضاء مجلس النقابه، لبحث تطورات أوضاعهم الوظيفية، في ضوء المطالب المستمرة بإيجاد حل جذري ينهي سنوات من التهميش المهني.

خلال المؤتمر، كشف البلشي عن صدور خطاب رسمي من رئاسة مجلس الوزراء موجه إلى الهيئة الوطنية للصحافة، يتضمّن الموافقة على تعيين 80 من الصحفيين المؤقتين العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

ووجه البلشي الشكر لعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لتحركه السريع ومخاطبته مجلس الوزراء بأن الثمانين ليسوا كل المؤقتين وأن هناك دفعات أخرى من الصحفيين غير المعينين، مثمنًا جهوده الدائمة لحل الأزمة.

وناقش الصحفيون خلال المؤتمر خيارات التصعيد خلال الأسبوع المقبل، من بينها تنظيم وقفات احتجاجية موسعة، وإطلاق حملة تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على معاناتهم، والمطالبة بآلية واضحة وشفافة لتقنين أوضاعهم وضمان حقوقهم المهنية.

وأكد ممثلو الصحفيين المؤقتين أنهم مستمرون في تحركاتهم حتى تسوية الملف بشكل شامل.

كانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلنت بدء إجراءات تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية في منتصف أغسطس الماضى بعد توقيع بروتوكول مع نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة من مجلس نقابة الصحفيين وكبار الكتاب ورؤساء تحرير بالصحف القومية، وعقدت الهيئة اختبارات لمئات الصحفيين العاملين في الصحف القومية ولكنها لم تعلن نتائج الاختبارات أو قوائم التعيين .

وطالب الصحفيون بإنهاء إجراءات تعيينهم خاصة بعد أن أعلنت الحكومة عن تعيين عشرات الآلاف في قطاعات متعددة، من بينها 30 ألف معلم، فيما يظل ملف تعيين الصحفيين المؤقتين غارقًا في الغموض.

وجدد المؤقتون بالصحف القومية، مطالبهم للهيئة الوطنية للصحافة، ومجلس الوزراء، بسرعة بدء التعيينات، وتوقيع العقود، وإعلان موعد ذلك فورا، ولفتوا إلى أن الكثير منهم يعمل بمؤسسته الصحفية، لمدة تصل إلى 15 عاما، بمكافآت مالية ضعيفة للغاية، ولا تكفي مصاريف فرد واحد على مدار الشهر.

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