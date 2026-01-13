إعلان

جمال شعبان يحذر من "عاصفة الأدرينالين": الحزن قد ينهي حياتك

كتب : داليا الظنيني

10:23 م 13/01/2026

الدكتور جمال شعبان

كتبت -داليا الظنيني:

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من التهاون في الانفعالات النفسية والحزن الشديد، مؤكداً أن "الزعل" محرك رئيسي لمجموعة من الأمراض الخطيرة التي قد تصل إلى حد الوفاة المفاجئة.

وقال شعبان العميد السابق لمعهد القلب، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، إن الاستسلام للحزن يتسبب في تدهور حاد للصحة الجسدية، حيث يؤدي مباشرة إلى رفع ضغط الدم، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وذكر أن قائمة الأضرار تمتد لتشمل القولون العصبي، وأمراض السرطان، بالإضافة إلى تضرر حاسة الإبصار من خلال الإصابة بعتامة القرنية والمياه البيضاء، وصولاً إلى شلل العصب السابع.

وأضاف شعبان أن ما يعرف بـ "كسرة القلب" هو حقيقة طبية وليس مجرد تعبير مجازي، فالحزن الشديد يحفز الجهاز العصبي السمبثاوي لإفراز كميات هائلة من الأدرينالين فيما يشبه "العاصفة"، مما يؤدي إلى اعتصار عضلة القلب وحدوث تمدد بالوني في قمتها وانقباض في قاعدتها، وهو ما قد يسبب الوفاة حتى لو كانت الشرايين التاجية سليمة.

وأوضح أن التأثيرات النفسية لا تتوقف عند الكبار فقط، بل تمتد للأطفال الذين يتأثرون بشدة بالخلافات الأسرية والطاقة السلبية في المنزل، كما أن الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطفل، سواء من الشقاق العائلي أو التنافس الدراسي المبكر، تساهم بشكل مباشر في ارتفاع ضغط الدم لديه في سن مبكرة .

جمال شعبان عاصفة الأدرينالين معهد القلب القومي برنامج قلبك مع جمال شعبان

