وزير الثقافة يبحث مع محافظ القاهرة إحياء منطقة المسارح بالعتبة

كتب – محمد شاكر:

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة، بهدف استعادة العاصمة لمكانتها التاريخية كعاصمة للثقافة والفنون. يأتي هذا في ظل انتقال العديد من الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما تشهده القاهرة من جهود تطوير تشمل مناطقها التاريخية والفاطمية والخديوية.

تحويل حديقة الأندلس إلى مركز إشعاع ثقافي

ناقش الجانبان خلال اللقاء الخطة التنفيذية لتحويل حديقة الأندلس إلى مركز ثقافي وفني تديره وزارة الثقافة، يقدم فعاليات متنوعة تجمع بين الطابع الفني والتراثي، في إطار رؤية شاملة تمزج بين عبق التاريخ وجمال الطبيعة.

ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار، وتحويل الحديقة إلى منصة مستدامة لاحتضان الفعاليات الثقافية والمجتمعية، ما يعزز من دور القاهرة كمركز للإبداع.

إحياء منطقة المسارح بميدان العتبة

تناول الاجتماع أيضًا خطة إحياء منطقة المسارح بميدان العتبة وربطها بحديقة الأزبكية، لتقديم تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة للزوار، تزامنًا مع قرب افتتاح الحديقة بعد استكمال أعمال تطويرها، ضمن جهود إعادة الحيوية إلى قلب القاهرة وتحويله إلى مركز جذب ثقافي وسياحي.

تعزيز الوعي الثقافي ودعم التنمية المستدامة

اتفق الطرفان على أهمية تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية في مختلف مناطق العاصمة، خاصة تلك الموجهة للشباب، لدورها في رفع الوعي المجتمعي ودعم أهداف التنمية المستدامة، والإسهام في بناء الإنسان المصري على المستويين الثقافي والفكري.

تصريحات وزير الثقافة ومحافظ القاهرة

ثمّن الدكتور أحمد فؤاد هنو التعاون البنّاء مع محافظة القاهرة، مؤكدًا أن العاصمة تمتلك إرثًا حضاريًا وثقافيًا يهيئها لاستعادة دورها كمركز إشعاع ثقافي. وأضاف أن الوزارة تضع تنفيذ مشروعات ثقافية نوعية في قلب القاهرة ضمن أولوياتها، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

كما شدد الوزير على ضرورة إزالة الإشغالات المحيطة بمنطقة المسارح بميدان العتبة، مع توفير بدائل مناسبة للباعة الجائلين، لضمان التوازن بين التنظيم ودعم الفئات العاملة.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الثقافة في تنمية الفكر وترسيخ الهوية الثقافية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم لجميع الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تنفذها الوزارة في أنحاء العاصمة.