الهلال الأحمر المصري يشارك في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين

كتب- أحمد جمعة:

شارك الهلال الأحمر المصري في فعاليات إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر لعام 2025، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الوطني والدولي في هذا الملف الإنساني الهام.

وشهدت الحلقة النقاشية التي نُظمت تحت عنوان "تقاسم المسؤولية والقدرة على الصمود"، مشاركة عدد من الجهات الحكومية والدولية، حيث مثل الهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للجمعية، والتي استعرضت خلال كلمتها دور الهلال الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الحماية الاجتماعية والدعم للاجئين والمهاجرين من خلال منظمات المجتمع المدني.

وأكدت "إمام"، أن الهلال الأحمر المصري يعمل كمظلة داعمة في هذا الملف من خلال تقديم خدمات شاملة تشمل الصحة النفسية، وسبل المعيشة، والدعم النقدي، عبر مراكزه المنتشرة في أماكن تواجد اللاجئين.

وأضافت أن جهود الجمعية تمتد منذ لحظة استقبال اللاجئين عند الحدود، وحتى إدماجهم داخل المجتمعات المستضيفة، مع إشراكهم في تصميم وتنفيذ البرامج والخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

وشددت على أهمية توفير بيئة تشريعية وسياسات داعمة، تعزز من قدرة الدولة والشركاء على الاستجابة المستدامة، مشيرة إلى أن الربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والتنمية طويلة الأجل يمثل ضرورة لضمان استمرارية الخدمات وتحقيق الإدماج المجتمعي.

كما نوهت إلى ضرورة التوازن في الدعم بين اللاجئين والمجتمع المضيف، مشيرة إلى أن تخصيص 50% من الموارد للمجتمعات المحلية، و50% للاجئين، هو النموذج الأمثل لتعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على كفاءة الخدمات العامة.

وفي سياق الحديث عن الشمول والتمكين، كشفت "إمام"، أن الهلال الأحمر المصري يضم متطوعين من 19 جنسية مختلفة، معظمهم من اللاجئين أنفسهم، ما يجسد مفهوم "التوطين المحلي" والمشاركة الفعلية في تقديم الخدمة.

وشددت المديرة التنفيذية على أهمية تأسيس منصة موحدة تجمع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتعظيم الموارد، مشيدة بدور وزارة الخارجية في قيادة هذا التنسيق عبر منصة وطنية شاملة تضمن فعالية الاستجابة واستدامتها.

حضر المؤتمر السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمصر وجامعة الدول العربية، والسيد غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وعدد من ممثلي السفارات والمنظمات الدولية وخبراء الحماية الاجتماعية والبنك الدولي.

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