ارتفاع الرطوبة.. توقعات حالة طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس مع بداية تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع، والإحساس بها يكون أعلى من المعدل الطبيعي نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة وهذا يعود إلى تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي تمر فوق البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، مما يزيد من الشعور بحرارة الطقس.

وتابعت: درجات الحرارة على القاهرة خلال الفترة الحالية تسجل 35 و36 درجة، ومع ارتفاع الرطوبة تصل لـ 39 درجة، والمناطق الجنوبية 40 و41 درجة.

وأكدت أن نسب الرطوبة تكون أعلى في المناطق الساحلية وأقل في المناطق الداخلية، على الرغم من أن درجات الحرارة قد تكون أعلى في الداخل.

وأشارت إلى استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

اقرأ أيضا:

تفاصيل قانون "أبوشقة" لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل

ينطلق الثلاثاء المقبل.. رضوى الشربيني تروج لموسم جديد من "هي وبس"

ارتفاع الرطوبة وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة