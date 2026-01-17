إعلان

محمد بن زايد: يوم العزم يذكرنا بأن الإمارات قوية بشعبها ومبادئها

كتب : مصراوي

01:34 م 17/01/2026

الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وكالات

أحيا رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ذكرى "يوم العزم"، الموافق السابع عشر من يناير من كل عام.

وقال رئيس دولة الإمارات، في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): يوم العزم، السابع عشر من يناير من كل عام، يذكّرنا بأن الإمارات قوية بشعبها وحكمتها ومبادئئها، منيعة بتلاحمها الوطني، رائدة بقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص".

وأضاف بن زايد: "سيظل مسار دولة الإمارات دائمًا طريق البناء والخير، الذي تمضي فيه بثبات وثقة من أجل ازدهار شعبها، وتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة والعالم".

ويُحيي الإماراتيون "يوم العزم" في السابع عشر من يناير من كل عام، وهو اليوم الذي شنت فيه ميليشيات الحوثي هجماتها الإرهابية على منشآت مدنية حيوية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأسفرت تلك الهجمات عن خسائر في الأرواح والممتلكات، وردّت عليها دولة الإمارات بشكل فوري، عبر تدمير منصات إطلاق صواريخ كروز ومواقع إطلاق الطائرات المسيّرة، بعد تحديد مواقعها بدقة.

