كتب- محمد عبد الناصر:

تصوير- نادر نبيل:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن مصر تشهد حاليًا نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، تقودها رؤية شاملة للقيادة السياسية تهدف إلى بناء دولة حديثة في إطار الجمهورية الجديدة.

وقال الوزير، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر "بُناة مصر"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل التحذير من التحديات الإقليمية التي تواجه الدولة، ويضع على رأس أولوياته تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وليس فقط في مجالات الإسكان والبناء.

وشدد الوزير على أن قطاعي النقل والصناعة يمثلان حجر الأساس لأي عملية تنموية أو عمرانية، مشيرًا إلى أن التكامل بين البنية التحتية الحديثة والنشاط الصناعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة في التوسع العمراني وجذب الاستثمارات.

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