كتب- محمد أبو بكر:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بشأن إجراءات الاستلام النهائي لمحطة جنوب بورسعيد الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين نظام الصرف الزراعي في زمام 46 ألف فدان بمحافظة بورسعيد.

وأكد الوزير أن المحطة الجديدة تم الانتهاء من أعمال إنشائها وتركيب مهماتها الكهروميكانيكية، ودخلت بالفعل حيز التشغيل، حيث تضم 4 وحدات تصريف، يبلغ تصرف كل منها 5.10 متر مكعب في الثانية، بما يعادل إجمالي تصرف يومي يصل إلى 1.5 مليون متر مكعب.

وتقوم المحطة برفع المياه من ثلاثة مصارف هي: مصرف الكيلو 17 جنوب بورسعيد، ومصرف سرحان الفرعي، ومصرف بورسعيد، إلى مصرف بحر البقر.

وأوضح الدكتور سويلم أن تصميم المحطة رُوعي فيه استخدام تقنيات حديثة ومعدات موفرة للطاقة، حيث تم تركيب 4 خلايا مكثفات لتحسين معامل القدرة الكهربائية وتقليل استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى توريد العديد من مكونات المحطة من شركات مصرية دعماً للصناعة المحلية، ومن بينها لوحات توزيع الكهرباء والمحولات، وشبك الأعشاب، والبوابات، والأوناش، وأجهزة الإنارة.

وفي إطار الحفاظ على كفاءة التشغيل، تم تركيب ماكينة متخصصة لتنظيف شبك الأعشاب لحماية الوحدات من المخلفات، بما يضمن التشغيل الآمن ويُطيل العمر الافتراضي للمحطة. كما تم تنفيذ نظام متكامل لحماية المكونات الكهربائية والميكانيكية، يتيح الفصل الآمن عند حدوث أي أعطال.

وأشار الوزير إلى أن تغذية المحطة الكهربائية تتم من خلال خطين رئيسيين بجهد 11 كيلوفولت لضمان التشغيل المتواصل، مع وجود محولين رئيسيين وآخرين مساعدَين لتأمين استمرارية العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث أعطال.

كما تم تزويد المحطة بنظام تحكم آلي متطور لتشغيل الوحدات، يحتوي على أنماط تشغيل متعددة، أبرزها النمط الأوتوماتيكي الكامل الذي يعمل بناءً على قراءات حساسات دقيقة تقيس مناسيب المياه تلقائيًا في مجرى المص والطرد. كما يتضمن النظام نمط التشغيل اليدوي كبديل احتياطي في حال حدوث أي خلل في التشغيل الآلي.