رقم قياسي.. الزراعة: تصدير 2500 طن ثوم لأمريكا في 2025

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:28 م 13/01/2026

ثوم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صادرات مصر من الثوم للولايات المتحدة حققت رقما قياسيا خلال عام 2025.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن صادرات مصر من الثوم ارتفعت 6 أضعاف عن عام 2024 ومتوقع مضاعفاتها خلال العام الحالي.

ولفتت إلى أنه تم تصدير 2500 طن ثوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2025، مشيرة إلى أن مصر تستحوذ على 10% من واردات الثوم الأمريكية خلال يونيو ويوليو.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كشفت عن نجاح مفاوضات الحجر الزراعي المصري مع نظيره في جمهورية الدومينيكان، أسفرت عن فتح السوق الدومينيكاني أمام الصادرات الزراعية المصرية من البرتقال والجريب فروت والماندرين، بالإضافة إلى الرمان الطازج، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاق يقضي ببدء نفاذ فتح السوق رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك بموجب المنشورات الفنية الصادرة عن الحجر الزراعي المصري، عقب توقيع خطة العمل المتفق عليها بين الجانبين، والتي تضمنت الاشتراطات الفنية والصحية المنظمة لعملية التصدير.

ثوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أمريكا

