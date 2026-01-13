إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": إنشاء 17 محطة لتأمين التغذية لمشروعات الاستصلاح الزراعي

كتب : محمد صلاح

03:09 م 13/01/2026

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإنشاء 17 محطة محولات جديدة لتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة المنتشرة في مختلف المحافظات، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية ودعم التنمية الزراعية المستدامة.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأن المحطات الجديدة تأتي لتلبية احتياجات مشروعات الاستصلاح الزراعي من الكهرباء، وضمان وصول التغذية بشكل مستمر وموثوق؛ بما يسهم في دعم خطط الدولة الطموحة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف المصدر أن هذه المحطات ستُنفذ وفق أحدث المعايير الهندسية والفنية، مع الاعتماد على أحدث نظم المراقبة والتحكم؛ لضمان استقرار الشبكة وتفادي أي انقطاعات محتملة، مشيرًا إلى أن المشروع جزء من استراتيجية طويلة المدى للشركة لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب مشروعات التنمية المستقبلية.

وأوضح المصدر أن إنشاء هذه المحطات سيؤدي إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية في المناطق الزراعية، ويضمن تغطية احتياجات المشروعات الكبرى الجديدة؛ مما يتيح للمزارعين وأصحاب المشروعات الإنتاجية الاستفادة الكاملة من الكهرباء دون أي أعطال أو انقطاع، وهو ما يعزز من الاستثمارات في القطاع الزراعي ويحفز التنمية الاقتصادية المحلية.

وأكد المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية الكهربائية في مصر، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى تشمل محطات محولات جديدة وشبكات نقل متطورة، في إطار الخطة القومية لتأمين التغذية الكهربائية لكل مشروعات التنمية في مختلف القطاعات، الزراعية والصناعية والخدمية.

