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انتشال 3 أشخاص من أسفل ركام عقارات حدائق القبة واستمرار عمليات الإنقاذ

03:14 م الجمعة 20 يونيو 2025
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كتب - رمضان يونس:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ 3 أشخاص من أسفل ركام العقارات الثلاثة المُنهارة في منطقة حدائق القبة، وجرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال أعمال البحث عن آخرين مستمرة حتى الآن.

وكانت منطقة حدائق القبة بالقاهرة قد شهدت انهيار عقارين مكونين من 4 طوابق، إلى جانب تصدع جزئي لعقار ثالث، نتيجة الحادث.

وفور تلقي بلاغ من شرطة النجدة، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، واستخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ السكان وإخراجهم من العقار المتصدع.

وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات المجاورة للثلاث عقارات المنهارين تحسبا لحدوث تصدع فيما جرى فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي.

وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول محيط العقارات المنهارة حفاظًا على سلامة المواطنين، مع إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي.

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قوات الحماية المدنية حدائق القبة انهيار عقار الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة
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