تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير الزراعة: لا خسائر كبيرة في المحاصيل جراء الأمطار الأخيرة وصندوق لتعويض المتضررين قريبًا

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن "المحاصيل الزراعية لم تتعرض لخسائر كبيرة جراء الأمطار والسيول التي شهدتها بعض المحافظات خلال اليومين الماضيين"، مُشيراً إلى أن "الوزارة تعاملت بشكل سريع مع تجمعات المياه في الترع والمصارف عبر معداتها المتخصصة، وتم تصريف المياه بشكل فوري".

وأوضح فاروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "نسبة الحصاد لمحصول القمح تجاوزت 95% قبل هطول الأمطار، ولم تُرصد أضرار تُذكر على باقي المحاصيل"، مُشيراً إلى أن "الجهات المختصة لا تزال على الأرض لمتابعة أي تطورات أو شكاوى".

عمرو أديب تعليقًا على واقعة التنقيب عن الآثار بالأقصر: كفاية آثار.. عاوزين مياه

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة إحالة مسئولين بإقليم جنوب الصعيد للتحقيق بسبب الاشتباه في عمليات تنقيب غير مشروع عن الآثار أسفل قصر ثقافة الأقصر.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر": "الواقعة مليئة بتفاصيل غريبة وصادمة، مثل هذه الأمور لا تحدث إلا في مصر"، معبرًا عن استغرابه من التركيز على الآثار في وقت تشهد فيه البلاد أزمة مياه.

أديب: الصين ليست حليفًا بديلًا لمصر عن أطراف أخرى.. وإيران لا تملك ما تقدمه للقاهرة

قال الإعلامي عمرو أديب إن الصين لا يمكن أن تكون حليفًا بديلًا لمصر عن أطراف أخرى، مؤكدًا أن بكين تسعى لمصالحها أولًا.

وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن جميع الدول، سواء الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا، تتحدد علاقاتها بقوة وإمكانيات الطرف الآخر وتأثيره.

ممثل نوال الدجوي القانوني: لم نخبرها برحيل حفيدها بناءً على هذه النصيحة

كشف الدكتور محمد شحاتة، الممثل القانوني للدكتورة نوال الدجوي وحفيداتها، عن تفاصيل جديدة بخصوص صحة الدكتورة نوال وعدم إبلاغها بوفاة حفيدها الدكتور أحمد حتى الآن.

خلال مداخلة هاتفية برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قال شحاتة :"الدكتورة نوال، في كافة المناسبات التي تتعلق بالجامعة والمدارس، كانت حريصة على التواجد والحضور فيها؛ حيث تحرص على التواجد بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ليس ذلك فقط بل وإلقاء كلمة أيضًا".

الأول منذ عامين.. الممثل القانوني لعائلة الدجوي: اجتماع عائلي لتسوية النزاعات

كشف الدكتور محمد شحاتة، الممثل القانوني للدكتورة نوال الدجوي، عن "تطورات جديدة وإيجابية في الأزمة العائلية بين أحفاد الدكتورة نوال".

وقال "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إن "هناك تطورات إيجابية في هذا الملف، حيث عُقد اجتماع عائلي مهم مساء أمس، بحضور الدكتور عمرو الدجوي، والسيدتين ماهيتاب وأنجي منصور، واستمر الاجتماع قرابة أربع ساعات في منزل أحد المقربين من العائلة، وهو شخص محل ثقة واحترام من جميع الأطراف".

أديب: مصر أبلغت إسرائيل رفضها إقامة مراكز لتوزيع المساعدات على الحدود مع غزة

قال الإعلامي عمرو أديب إن مصر أبلغت إسرائيل رفضها إقامة مراكز لتوزيع المساعدات على الحدود المصرية مع غزة.

وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أن إسرائيل تمارس ضغوطًا على سكان شمال غزة لدفعهم نحو الجنوب، بهدف إجبارهم على الاقتراب من الحدود المصرية.

رئيس لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: القوانين محفزة والمنصة الاستثمارية الموحدة قريبًا

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن مصر تشهد حاليًا تحولًا جذريًا في مناخ الاستثمار، مع تذليل كافة العقبات البيروقراطية التي كانت تعيق المستثمرين سابقًا.

وقال صبري، خلال مداخلة هاتفيى ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة": "ما نشهده اليوم من اجتماعات دورية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحكومة والمستثمرين يرسل رسائل قوية للعالم بأن مصر جادة في تحسين مناخ الاستثمار"، مشيرًا إلى أن "هذه الاجتماعات تخرج دائمًا بقرارات وتوصيات مبشرة".