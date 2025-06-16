هيئة الرعاية الصحية توقع مذكرة لتطبيق حلول صحية ذكية ومستدامة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك إيجيبت، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجالات إدارة الطاقة والتحول الرقمي، وذلك خلال فعالية موسعة نظمتها الشركة لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع كبرى المؤسسات الوطنية والدولية في مختلف القطاعات.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الهيئة على تعزيز استراتيجياتها نحو تطوير بنية تحتية صحية ذكية ومستدامة، تدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتُسهم في تقديم خدمات صحية متطورة بمعايير عالمية.

وفي تصريح للدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أكد أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة صحية حديثة، قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق العدالة في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة.

وأضاف أن التعاون مع شركة شنايدر إلكتريك يعكس توجه الهيئة الجاد نحو تبني أحدث التقنيات والحلول الذكية لتحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية داخل منشآتها الصحية.

وأشار السبكي إلى أن الهيئة تولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي في إدارة المنظومة الصحية، وتسعى إلى دمج مفاهيم الابتكار والذكاء في تصميم وتشغيل المنشآت، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويقلل من الانبعاثات الكربونية، ويرفع مستوى الأمان والكفاءة.

وأوضح أن مذكرة التفاهم مع شنايدر إلكتريك تشمل مجالات تعاون متعددة، من أبرزها تطوير نماذج متكاملة لإدارة الطاقة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتبادل الخبرات الفنية والاستشارية في تخطيط المنشآت الصحية، إلى جانب دعم قدرات الهيئة في استشراف مستقبل التقنيات الذكية وتطبيقها على أرض الواقع.

ونوّه السبكي إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه الشراكة تطوير نموذج فريد لتطبيق التكنولوجيا المستدامة في البنية التحتية الصحية، يمكن تعميمه في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويُسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بصورة عادلة وفعالة.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والسيد رامي مصطفى، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، ممثلًا عن الشركة.

كما شهد توقيع المذكرة سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي ومالطا.

وعقب مراسم توقيع مذكرة التفاهم، قام وفد قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية بجولة داخل المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى، حيث تعرّفوا على أحدث ما توصلت إليه شركة شنايدر إلكتريك من تقنيات وحلول ذكية ومستدامة في مجالات إدارة الطاقة والتحول الرقمي، واطلعوا على تطبيقات عملية لأنظمة البنية التحتية الذكية التي يمكن توظيفها داخل المنشآت الصحية، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويُسهم في تحسين تجربة المريض وضمان استدامة الموارد.

حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الهيئة، وهم: الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية والمالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الهندسية، المهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية، والمهندس محمد طاهر، مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

كما حضرت الدكتورة مي أبوالفتوح، المشرف العام على الرقابة على سلامة المرضى ومدير محور الجودة بمشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتورة إنجي سليمان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة ريهام شاش، مسئول التعاون الدولي بمكتب تحقيق الرؤية والشراكات وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وفي هذا السياق، أكد سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك، أن التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية المنشآت الصحية لمستقبل أكثر استدامة. وقال: "نحن ملتزمون بتقديم حلول متكاملة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة المباني، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية والاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية."

وأضاف أن شنايدر إلكتريك تتيح من خلال خبراتها العالمية استشارات متخصصة وتقنيات حديثة، تساعد شركاءها على تحقيق أهداف الاستدامة والتميز التشغيلي، بما يعود بالنفع على المجتمعات والبيئة على حد سواء.