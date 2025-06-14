انعقاد الجمعية العمومية لصندوق الانتماء للعاملين بالكهرباء

كتب- محمد صلاح:

انطلقت قبل قليل، أعمال الجمعية العمومية غير العادية لصندوق الانتماء للعاملين بقطاع الكهرباء، برئاسة المحاسب عبد المحسن خلف، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي للصندوق بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، ووفقًا للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشهدت الجمعية، الموافقة على زيادة الميزة التأمينية بإضافة قيمة 6 علاوات خاصة تم صرفها للعاملين خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2013، مع اتخاذ قرار بإجراء دراسة اكتوارية جديدة للنظر في زيادة أخرى للميزة التأمينية، بعد العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما انعقدت الجمعية العمومية العادية لانتخاب اثنين من ذوي الخبرة لعضوية مجلس إدارة الصندوق، وهما:

- المحاسب عبد المحسن خلف أحمد (في مجال التأمين)

- المحاسب هاني إسماعيل (في مجال الاستثمار)

ويأتي ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وفي السياق ذاته، تُجرى حاليًا انتخابات لاختيار خمسة أعضاء ممثلين عن الشركات المختلفة، من بين 14 مرشحًا، علمًا بأن مرشحًا سادسًا قد فاز بالتزكية.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

- محمد عصام زكي

- يحيى زكريا محمد

- توفيق إبراهيم محمد

- ماجد مكين

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

- ياسر زنون

- محمد أبو غنيمة

- السيد طه

- وائل الشربيني

- طارق جمال

- محمود راشد

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

- المحاسب وليد خضر

شركات الإنتاج

مرشح واحد سيتم اختياره من بين: (سيد عجمي - محمد نبيل - أسامة سلامة)

المصرية لنقل الكهرباء

فاز بالتزكية المحاسب السيد جلال السيد محمد شتيوي (منطقة كهرباء وسط الدلتا)

كما سيتم تعيين 3 أعضاء آخرين بقرار من الدكتور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستكمال تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار هشام متولي، المستشار القانوني لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ونائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار طارق إمام، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أدهم عبد المحسن، رئيس القطاع القانوني بالشركة القابضة، والمستشار مجدي الزناتي، مدير عام الدعم التشريعي بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

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