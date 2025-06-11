طلب إحاطة في البرلمان بشأن ضوابط بيع عسل النحل

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضوابط بيع عسل النحل.

وقالت النائبة فاطمة سليم: إن الفترة الأخيرة شهدت تكرار شكاوى المواطنين من ظاهرة غش عسل النحل في الأسواق، سواء المُعبأ بواسطة شركات خاصة ومنتشر في الأسواق، أو المُعرَض في منافذ وزارة الزراعة ومكتوب عليه "مُعبأ لمنافذ وزارة الزراعة".

وأضافت أن تكرار تلك الشكاوى يُلحق ضررًا بصناعة عسل النحل المصري، المشهور بجودته وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح من وزارتي الزراعة والتموين بشأن ضوابط الرقابة على عبوات عسل النحل، وآليات مكافحة محاولات الغش، فضلًا عن توضيح الخطوات المتخذة لتوفير عبوات عسل آمنة وسليمة بمنافذ وزارة الزراعة المنتشرة بجوار مبنى الوزارة في منطقة الدقي، وكذلك في منافذ الوزارة بجميع محافظات الجمهورية.