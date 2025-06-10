تصل لـ 43.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء 11 يونيو، وحتى الاثنين 16 يونيو، على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة: من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة سالفة الذكر استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء موضحا أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 يونيو شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات القريبة منها مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء خلال الساعات الصباحية الأولى.

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