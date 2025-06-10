مصدر بـ "الكهرباء": 800 شكوى وبلاغ خلال إجازة عيد الأضحى

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تم استقبال ما يقرب من 800 شكوى متعلقة بانقطاعات التيار ووجود أعطال طارئة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية مشيرًا إلا أنه في تلك الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت شكاوى الأعطال 1700 شكوى مختلفة كان معظمها في القاهرة الكبرى والجيزة وبعض المحافظات بالصعيد.

وأكد المصدر، في تصريحات أدلي بها إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة استقرار وانتظام التيار الكهربائي خلال فترة عيد الأضحي، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مستمرة ومتواصلة من قبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة انتظام سير العمل وسرعة التعامل مع بلاغات المشتركين وضمان جودة واستقرار التغذية الكهربية.

ونوه إلى أن وزير الكهرباء تواصل تليفونيًا مع عينة عشوائية من المشتركين المسجلين بدفاتر الأعطال على مستوى الجمهورية، واستفسر منهم عن جودة الخدمة وسرعة تقديمها وتوافر المهمات الكهربائية اللازمة، واطمأن على انتظام عمل مراكز خدمة العملاء ومنظومة الخدمات والشكاوى ومتابعات لجان المرور والمتابعة والتفتيش والضبطية القضائية واللجان الفنية والطوارئ خلال أيام الإجازة، وذلك لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية وانتظام تقديم الخدمات، في ضوء تحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.

وتابع وزير الكهرباء تواجد العاملين بأعداد كافية، وخطة عمل وتوزيع فرق الدعم والطوارئ الاحتياطية على مستوى كل شركة خلال أيام عيد الأضحى، وكذلك مد العمل بمراكز خدمة العملاء حتى الساعة العاشرة مساءً، وعمل المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى، وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار خطة عمل القطاع لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ومواجهة التعديات والحد من ظاهرة سرقة الكهرباء خلال الإجازات والأعياد.

وشملت المتابعة أعمال فرق المرور التي تم تشكيلها من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة مراكز الشحن ومراكز التحكم الآلي وورديات إعادة التيار بالمحافظات للتحقق من انتظام أعمال نوبتجيات وورديات إعادة التيار، وسرعة التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين وإصلاح الأعطال وقدرة مراكز الشحن على تلبية طلبات المواطنين لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتقديم سبل الدعم الفني للمشتركين ومتابعة انتظام سير العمل بورادي إعادة التيار ومراكز التحكم بشركات التوزيع للتأكد من سرعة التعامل مع بلاغات المشتركين والأعطال الطارئة بشبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وجودة واستقرار التغذية الكهربية، وتواجد ورادي الأعطال وتوافر المهمات اللازمة للإصلاح والالتزام بالمواعيد المحددة والتواصل المباشر مع المشتركين.

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