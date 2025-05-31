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أجواء ربيعية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

07:42 م السبت 31 مايو 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الأحد على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا الأحد طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة، والسواحل الشمالية 24 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، جنوب الصعيد 38 درجة.

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